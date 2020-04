Coronavirus a Napoli, slitta l'apertura del Covid Center: mancano ancora medici e tecnici

Slitta di alcuni giorni l'apertura, programmata per oggi, del Covid center di Napoli est. Il nodo da sciogliere resta il reclutamento del personale: medici e tecnici, soprattutto, in quanto per infermieri e operatori socio-sanitari si è già provveduto allungando i contratti dei precari e degli avvisisti a tempo determinato. Al massimo entro lunedì, tuttavia, anche questo scoglio dovrebbe essere superato. In una prima fase la direzione strategica della Asl aveva fatto appello ai camici bianchi volontari provenienti dalle varie articolazioni delle strutture assistenziali del territorio, in particolare dai tanti ambulatori specialistici che, in questo momento, funzionano a scartamento ridotto. Almeno una decina tra pneumologi, allergologi, internisti e cardiologi dagli ambulatori dei distretti, dal Loreto Crispi e dal presidio intermedio di Barra avevano risposto alla chiamata.



Medici che, nelle ultime settimane, hanno anche provato ad inserirsi nei turni del pronto soccorso dell'Ospedale del mare, dedicandosi all'assistenza di sospetti o riscontrati positivi al Covid, scaldando i motori di quello che sarebbe dovuto diventare il loro ruolo nei turni del vicino Covid center. Ben presto però questo personale si è ritrovato solo e si è reso conto di non avere l'esperienza adatta per governare pazienti complessi in urgenza. Sono pertanto quasi tutti tornati nei servizi di provenienza. Un'ulteriore ricognizione è ora in corso e potrebbe sfociare in specifici ordini di servizio. Si tratta di individuare specialisti, in particolare internisti, cardiologi, oncologi, medici di urgenza e anestesisti, di cui la Asl è tuttavia già carente. Il rischio, insomma, è anche di sguarnire strutture e servizi, sia ospedalieri sia territoriali, che sebbene oggi siano sottoutilizzati, per la scarsa affluenza e le tante rinunce alle cure per paura, saranno gradualmente riutilizzati nella fase della ripartenza. Questa la ragione per cui al personale medico non è stata ancora comunicata una data precisa ma solo indicazioni approssimative. Come se non bastasse c'è da mettere a punto anche tutta la parte che riguarda i percorsi di entrata e di uscita, l'uso corretto dei Dpi e la familiarizzare con la nuova situazione lavorativa e con l'uso delle nuove attrezzature.Intanto la parola d'ordine dell'unità di crisi (che si è riunita a lungo ieri) è trasferire nei centri Covid la maggior parte dei pazienti sintomatici confinati in isolamento domiciliare dove si teme che le insufficienti dotazioni abitative possano perpetuare i contagi incubando il Coronavirus, al pari di quanto accade con alcuni focolai ospedalieri. Un input che viaggia su un binario parallelo a quello della gestione domiciliare dei casi scoperti positivi e da trattare precocemente in base al protocollo promosso dai medici di famiglia. «Abbiamo condiviso e approvato definitivamente in Regione il percorso diagnostico terapeutico Covid 19 a domicilio» dice. In pratica ogni medico di famiglia prenoterà il tampone dei casi sospetti su un portale che si interfaccia con i dipartimenti di prevenzione delle Asl velocizzando una procedura che oggi, tra richiesta e notifica del risultato, fa ancora trascorrere settimane e più giorni tradendo l'evidenza clinica del miglior risultato terapeutico che si ottiene iniziando precocemente le terapie con clorochina, eparina a basso peso molecolare e antibiotici sotto controllo cardiologico.