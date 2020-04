Coronavirus a Napoli, de Magistris contro De Luca: «Nessun focolaio al Vomero»

«Non esiste alcun focolaio al Vomero. Dai dati che ricevo quotidianamente dalle autorità sanitarie, in cui ho massima fiducia, posso affermare che non c'è un focolaio ma esistono casi di contagi in ambienti familiari». Lo ha detto il sindaco di Napoli, Luigi de Magistris, a TeleVomero, in relazione all'allarme lanciato ieri dal presidente della Regione, Vincenzo De Luca, di un possibile focolaio del virus nel quartiere collinare. «Prima di dire che c'è un focolaio in un quartiere - ha affermato - bisognerebbe avere cognizione, serietà, competenza e buon senso altrimenti si crea solo un procurato allarme e si genera nella cittadinanza panico in maniera assolutamente ingiustificata».

De Magistris ha sottolineato che «la Regione non ha affrontato il tema dei focolai domestici lasciando in isolamento domiciliare le persone positive che non necessitano di cure ospedaliere e che inevitabilmente hanno contagiato i familiari. La Regione - ha aggiunto - non ha voluto raccogliere il nostro appello a individuare e stabilire luoghi per la quarantena dei positivi. Se questo fosse stato fatto, avremmo avuto centinaia di casi in meno così come sarebbe stata necessaria una campagna di tamponi rapidi e mirati utili in fase di prevenzione. Le nostre sono parole di buon senso che sembrano non vogliano essere raccolte da chi ha il dovere di prevenire e mettere in sicurezza».Secondo i dati forniti dal sindaco, «gli ultimi 300-400 casi che si sono registrati a Napoli sono tutti legati a contagi in ambito familiare».