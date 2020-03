Coronavirus a Napoli, de Magistris: «Continuiamo a lavorare per i servizi essenziali»

«È importante provare a garantire la vita ordinaria. Chi svolge servizi necessari per la tenuta del Paese deve continuare a lavorare: dai servizi sanitari ai servizi pubblici di necessità alle attività economiche». È l'invito che il sindaco di Napoli, Luigi de Magistris, rivolge attraverso un video. Il sindaco invita i cittadini «a leggere il decreto» firmato nella notte dal presidente del Consiglio e ricorda che «chi deve lavorare e non può farlo da casa, chi ha ragioni di salute e di necessità può uscire dal proprio territorio dotandosi del modulo di autocertificazione».







Il sindaco sottolinea che nel decreto si chiede a «tutti i datori di lavoro di favorire periodi di congedo e di ferie» ed evidenzia che l'amministrazione comunale in questa direzione «ha molto utilizzato il lavoro agile, misura che tuttavia non può essere estesa a tutti perché alcuni lavori da casa non si possono svolgere. Queste persone devono contribuire alla tenuta del sistema democratico del nostro Paese lavorando»