Malati a casa, c'è l'intesa: tute ai medici di base di Napoli per effettuare le visite

Nella cura di Covid-19, superata l'emergenza, è sempre più chiaro che non di nuove rianimazioni c'è bisogno per aumentare le guarigioni, quanto di corrette terapie precoci a domicilio o in luoghi di quarantena, riservando le ospedalizzazioni ai casi più complessi. Strategie di cura ormai acquisite al bagaglio di conoscenze di tutti i medici di famiglia che si sono finora arrangiati da soli prescrivendo la crolochina e l'eparina a basso peso molecolare con la modalità off-label (al di fuori delle indicazioni previste facendo firmare il consenso informato) in attesa di ottenere il via libera dell'Aia sia per questi farmaci sia per gli antivirali. Queste le premesse del lungo confronto che si è svolto ieri in Regione tra medici e rappresentanti dell'ente. Dopo le infruttuose conferenze via Skype attorno al tavolo si sono seduti i principali sindacati dei camici bianchi (Fimmg, Snami e Smi), Ugo Trama responsabile del Comitato regionale che sovrintende a questa fetta dell'assistenza pubblica e alcune figure di contorno.

LEGGI ANCHE L'influenza 2016 causò 25 mila morti: «Serve il vaccino»

Al pettine, per l'ennesima volta, sono finiti i nodi di un modello assistenziale da realizzare per la cura dei malati Covid da parte dei medici di famiglia. «Il principale scoglio, relativo alla richiesta dei tamponi e alla notifica dei risultati - avverte Vincenzo Schiavo, vicesegretario regionale della Fimmg - sarà superato con una piattaforma informatica afferente al server regionale Sinfonia. L'accesso protetto sarà consentito sia ai servizi di prevenzione pubblica sia ai medici di famiglia. Entrambi potranno prenotare una richiesta di tampone (che effettuano i medici delle Usca) e visualizzare e notificare il risultato agli assistiti».



L'accesso a domicilio e la presa in carico dei pazienti partono da un dato numerico: per ognuno dei 4.200 medici di famiglia, in Campania ci sono 2 o 3 pazienti Covid da seguire. Se la dematerializzazione delle ricette è un dato acquisito le cure in telemedicina e i controlli a distanza sono assicurati solo dai medici dotati dalla piattaforma Net-medica e in soccorso ci sono anche varie App su telefono e tablet. Ma in teoria basterebbe una videochiamata per apprezzare il volto, osservare l'occhio, il palato, l'affanno di un paziente. Ciononostante la presenza del medico per visite dirette a domicilio talvolta è indispensabile. «Tutti noi - continua Schiavo - vogliamo riprendere le attività che abbiamo sempre svolto anche con i pazienti Covid». Tre le strade dei percorsi domiciliari già attivi: l'assistenza programmata (Adp), l'assistenza integrata (Ddi) e quella domiciliare ospedaliera (Ado). Nel primo caso il medico di famiglia, su autorizzazione del distretto, va a domicilio dei pazienti che hanno difficoltà a raggiungere lo studio (non deambulanti ecc). È questo il livello di assistenza a più basso impatto. Il secondo gradino contempla l'intervento del medico con lo specialista territoriale (geriatra, nutrizionista, cardiologo) e un infermiere sempre sotto la regia del distretto sanitario. Infine c'è l'assistenza integrata con lo specialista ospedaliero riservata ai casi più complessi (cardiologo, anestesista ecc.)

LEGGI ANCHE Coronavirus, interrotti i test con la clorochina

Resta da chiarire con quali mezzi, modalità di utilizzo di tute e mascherine (affidati alla gestione dei coordinatori delle Aggregazioni territoriali di medici) e modalità di sanificazione i medici dovranno operare. La prima opzione prevede l'utilizzo dei camper delle Usca. In alternativa i medici possono utilizzare auto aziendali messe a disposizione delle Asl o la proprie macchine. A Napoli 3 esistono due auto, una per l'andata (pulita) e una per il ritorno (contaminata). In ogni caso bisogna sempre prevedere idonei luoghi di vestizione e svestizione dei medici, siti di smaltimento degli equipaggiamenti infetti e centri di sanificazione delle auto (a Napoli il 118 e le Usca utilizzano come punto d'appoggio l'Elena d'Aosta). Aspetti da mettere rapidamente nero su bianco nel rispetto delle previsioni contrattuali riservate ai medici che operano in telemedicina. Il via libera finale è atteso per l'inizio della prossima settimana. Burocrazia permettendo viste le continue obiezioni e ostacoli posti all'accorso da parte di figure che, a detta di altri medici presenti «pur prive di ruolo nella definizione degli accordi, continuano a porre problemi più che a suggerire soluzioni, rendendo ancora in salita il tratto finale dell'intesa».

© RIPRODUZIONE RISERVATA