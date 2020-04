Coronavirus a Napoli, nuovo bando per i tamponi: si riapre il maxiappalto

Tamponi, si cambia: c'è la svolta. La Regione apre ai centri privati di medie dimensioni, rivedendo i parametri per partecipare alla gara rispetto a quanto stabilito dieci giorni fa. È di ieri il nuovo bando, che offre requisiti più ampi, in grado di interessare un numero di centri clinici accreditati decisamente più ampio rispetto al lancio della prima indagine di mercato: potranno concorrere alla gara per la realizzazione dei tamponi orofaringei tutti i laboratori in grado di produrre almeno 200 tamponi al giorno, abbassando di gran lunga il tetto dei cinquecento tamponi al giorno, che aveva sollevato critiche in una primissima fase di questa procedura amministrativa; più estesi anche i paletti cronologici, dal momento che, per ufficializzare la propria manifestazione di interesse, il termine scade il 20 aprile. Un cambio di rotta rispetto a giovedì due aprile, quando il tempo concesso ai concorrenti era di una manciata di ore e il tetto richiesto era di 500 tamponi al giorno.

C'è soddisfazione da parte di Gennaro Lamberti, presidente di Federlab: «Con il nuovo bando Soresa che apre, di fatto, ai test nei laboratori privati accreditati, la Regione Campania ha accolto le nostre richieste e di questo non possiamo che essere soddisfatti». E il rappresentante di una delle principali associazioni di categoria aggiunge: «Siamo estremamente soddisfatti - dice Lamberti - perché non solo il nuovo bando stavolta resta aperto per cinque giorni contro le 16 ore di quello precedente, ma vengono anche rivisti al ribasso i requisiti per i laboratori privati eventualmente coinvolti, con l'abbassamento del numero minimo di test quotidiani richiesti, che passa dagli iniziali 500 agli attuali 200. Da parte nostra - conclude Lamberti - siamo lieti dell'apertura del presidente De Luca. In fondo quello che abbiamo chiesto fin dal primo giorno è solo di poter fare la nostra parte, in un momento così difficile, unicamente al servizio del cittadino».



Tutt'altra storia invece per quello che riguarda un altro tipo di test che dovrebbero riguardare, con l'inizio della fase due, milioni di cittadini, a partire dai lavoratori nel campo dei trasporti, della sanità, della pubblica sicurezza, della pubblica amministrazione in genere: parliamo dei test sierologici, destinati a valutare la presenza di anticorpi nel sangue, con una sorta di analisi cinetica delle reazioni messe in campo dall'organismo per difendersi dall'aggressione del virus.

Una partita decisiva per la fine del lockdown, che, nelle ultime ore, ha fatto registrare una sorta di giallo, almeno per quanto riguarda il profilo della comunicazione: martedì sera, l'annuncio della gara di appalto per consentire ai privati accreditati di concorrere alla realizzazione dei test sierologici; ieri l'attesa di una gara non ancora bandita. Ma anche su questo punto c'è un certo ottimismo da parte degli operatori di categoria, sulla scorta di un'apertura ai privati in sede ministeriale, secondo quanto emerge dalla task force governativa impegnata nella lotta al coronavirus.

Anche sui test sierologici, dunque, la strategia della Regione sembra cambiata nel corso delle ultime settimane, sempre sulla scorta di quanto diramato in queste ore dal comitato tecnico scientifico. In sintesi, il cts ha definito le caratteristiche della tipologia di «test sierologico» che dovrà essere impiegato su scala nazionale, con tanto di via libera del governo all'avvio della procedura pubblica per l'acquisto dei kit per gli esami ematici. Un test di massa, milioni di persone potenzialmente interessate, c'è l'esigenza di procedere in modo unitario in tutte le regioni. Di qui, l'apertura a centri, consorzi e laboratori privati accreditati con la regione, in grado di fornire prestazioni decisive a ricostruire il percorso del virus nella popolazione e a fotografare le tappe della sua presenza negli individui. Anche qui, scetticismo iniziale a parte, si attende un bando in grado di consolidare l'abbraccio tra pubblico e privato, all'ombra dell'emergenza sanitaria provocata dal corona virus.

