Covid a Napoli, 5.000 mascherine Ffp2 per i conducenti dei bus scolastici e per gli alunni

Gli assessori Alessandra Clemente, Rosaria Galiero, Marco Gaudini e Lucia Francesca Menna, con il consigliere comunale Ciro Langella delegato al trasporto pubblico non di linea, hanno incontrato oggi i rappresentanti della Nuova Erreplast, Gaetano Castaldo e Clelia Raccioppoli, in occasione della donazione di 5.000 mascherine Ffp2 al Comune di Napoli. Una donazione che consentirà all’ente di Palazzo San Giacomo di dotare di dispositivi di protezione individuale Ffp2 sia i 148 conducenti del trasporto scolastico, sia gli alunni che utilizzano gli scuolabus.

«Questa donazione è molto importante sia perchè destineremo le mascherine al trasporto scolastico, per manifestare così vicinanza ai conducenti duramente colpiti dalla chiusura delle scuole napoletane e per sostenere in sicurezza il ritorno dei più piccoli tra i banchi scolastici, sia perché a produrre le mascherine è un'azienda campana che, con un importante investimento, si è dotata di un estrusore, uno speciale macchinario, usato soprattutto nell'industria delle materie plastiche, per la produzione in proprio del materiale Meltblown per Dpi e che dunque controlla, prima azienda del Mezzogiorno e nel pieno rispetto dell’ambiente, la qualità di tutto il processo produttivo. Per il rientro a scuola abbiamo inoltre previsto la possibilità per i conducenti del trasporto scolastico di effettuare tamponi gratuiti ogni 15 giorni, d’intesa con l’associazione medici di base, presso il Polifunzionale di Soccavo, al fine di dare un servizio di screening di forte importanza in un ambito di grande sensibilità». commentano gli assessori della giunta de Magistris

