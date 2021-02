Covid a Napoli, De Luca avverte i giovani: «Senza mascherina? Imbecilli fenomenali»

«Tenetevi le mascherine pure quando andate a dormire, siamo in zona gialla da settimane ma non è un regalo, se facciamo gli squinternati tra una settimana chiudiamo tutto. Lo dico ai giovani, chi si toglie la mascherina non è un fenomeno ma un imbecille fenomenale». Lo ha detto il presidente della Regione Campania Vincenzo De Luca in occasione dell'inaugurazione di un treno Rock a Napoli.

«Gli assembramenti - ha detto - di questo fine settimana sono irresponsabili, non è che la sera andiamo ai baretti e facciamo quello che ci pare, ho visto centinaia di persone senza mascherine, ma stiamo scherzando? Il problema lo risolviamo quando finiamo la vaccinazione».

Ultimo aggiornamento: 14:21

