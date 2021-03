Covid a Napoli, il dramma del consigliere municipale De Stasio: «Mia sorella e mio cognato ricoverati»

Momenti di panico e di difficoltà per il Consigliere della Seconda Municipalità Pino De Stasio. Tutti i suoi congiunti più cari, i familiari stretti, sono stati coinvolti in un vortice tremendo causato dal coronavirus. Cognato, nipote e sorella travolti da tosse e febbre, con un peggioramento di salute repentino, che ha fatto temere il peggio.

«Ho avuto paura per la mia famiglia - racconta De Stasio - ho visto un repentino peggioramento sia dia mia sorella che di mio cognato Antonio. Siamo stati costretti a portarli all'Ospedale Cotugno con un ambulanza privata». Prima una leggera tosse e febbre, poi un illusorio miglioramento, per cadere in un aggravamento delle condizioni di salute, che hanno coinvolto anche una nipote. «In poche ore la saturazione di mio cognato Antonio – continua De Stasio - è precipitata a livelli critici, ed in quel momento ho capito che si doveva intervenire subito».

La preoccupazione di De Stasio, in in primo momento è rivolta soprattutto al cognato Antonio, le cui condizioni sono apparse più gravi: «Al Cotogno lo hanno curato con professionalità ed impegno - continua nel racconto De Stasio - di fronte a tanta approssimazione nelle interfacce sanitarie intermedie, brilla sulla collina di fronte ai Camaldoli una struttura che fa invidia al mondo intero. Ora ne siamo usciti».