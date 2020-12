Covid a Napoli, il vicesindaco ha la febbre: psicosi coronavirus in Municipio

Non bastassero le problematiche che già ci sono da risolvere per tentare di risollevare le sorti di Napoli, in Comune impera il terrore per l'infezione da Covid. Una psicosi che riguarda un po' anche tutte le famiglie e chiunque lavori in un ufficio. Ieri - iniziamo dalle buone notizie - dopo tre giorni è arrivato il cessato allarme per uno dei big della giunta - il vicesindaco Enrico Panini - che ha tenuto col fiato sospeso il sindaco Luigi de Magistris e gli altri assessori. Febbre abbastanza alta, dolori, insomma tutta la catena dei sintomi che ben conoscono quelli che il Covid lo hanno avuto. Dopo tre giorni di febbre e dolori e dopo avere annullato molti appuntamenti è arrivato l'esito del tampone negativo. Un sospirone di sollievo per lui perché la salute è il bene primario e più prezioso e gli altri assessori della squadra dell'ex pm. Perché tutti, ma proprio tutti erano pronti a farsi «tamponare» come si dice di questi giorni e a mettersi in quarantena. Scampato pericolo e il Natale salvo. Nel senso che non sarà mai come gli altri per colpa della pandemia, ma almeno lo si potrà trascorrere in famiglia senza problemi di salute. Trascorrerlo in isolamento non sarebbe stato certo piacevole. Un rapporto controverso e difficile - come è normale - quello tra Palazzo San Giacomo e la pandemia perché le turbolenze non sono mancate. Per esempio sul Comune sono piovute e continuano ancora a piovere, le accuse dei sindacati che pretenderebbero - giustamente - maggiori e migliori dispositivi per le maestranze. Cioè mascherine, sanificatori, guanti e tutte le altre armi per combattere l'insidioso virus che tanti guai sta combinando.

Ma dal Comune la prima reazione è stata quella di mettere in moto il meccanismo dello smart working. Napoli è stata tra le prime città ad attuare una normativa a disposizione degli enti locali già da almeno un lustro. Originariamente introdotta per favorire soprattutto l'universo femminile che spesso è oberato da un doppio lavoro molto impegnativo: quello dell'ufficio e quello di mamma. Il Comune è partito pochi giorni prima che il virus si abbattesse sulla città, in maniera sperimentale. Quel giorno - il 5 marzo - lo smart working a Palazzo San Giacomo è già una realtà ma rivolto a una platea sperimentale di 500 persone con solo 77 fortunati che ne poterono usufruire. Una settimana dopo o poco più il Comune apre le porte del telelavoro a tutte le categorie di lavoratori comunali seguendo le indicazioni del governo e cioè evitare gli assembramenti e lasciare aperti solo quegli uffici dove la presenza era necessaria. Una rivoluzione che ha portato Palazzo San Giacomo ad avere oltre la metà dei dipendenti in smart. Situazione che il sindaco ha tentato di limitare in estate quando il virus sembrava perdere molta della sua aggressività. Per arrivare a 1.800 dipendenti in smart - il 35% per cento dei circa 5.500 comunali - pianta organica molto asciugatasi in questo periodo grazie a Quota 100 e ai pensionamenti naturali.

Ultimo aggiornamento: 10:15

© RIPRODUZIONE RISERVATA