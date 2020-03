Coronavirus a Napoli: «Basta polemiche sul piano sanificazione nella IV Municipalità»

«Resto basito da una polemica sterile, strumentale e infondata che in un momento così delicato per la città e l’intera Nazione non avrebbe motivo di esistere se non creare caos su caos». Questo il commento di Giampiero Perrella alle polemiche sulle sanificazioni a macchia di leopardo nella IV Municipalità da lui presieduta.



«Sappiamo che la nostra responsabilità in materia è limitata alla segnalazione delle urgenze da affrontare perché non coperte ancora da interventi - spiega Perrella - ma il lavoro programmato con Asia sta proseguendo così come già stabilito e in totale trasparenza. Il resto altro non è che chiacchiericcio da social network».



«Questo - conclude - è il momento di collaborare per un bene superiore che va oltre una ridicola bega da condominio. Non ci sarebbe manco bisogno di dirlo, ma i nostri sforzi restano a supporto dell'azione amministrativa del Comune, perché in queste situazioni chiaramente non esistono colori, e insieme possiamo farcela».