«A Salerno la situazione non è più sotto controllo. Sia garantita una prevenzione seria, si aumentino i controlli senza scatenare guerre ai commercianti ed a chi lavora». Così Stefano Caldoro, candidato presidente del centrodestra in Regione Campania. «De Luca - ha ripetuto al Tgcom24 Caldoro - non faccia nascondere i dati e non ignori il caso. Ammetta gli errori e avvii una concreta azione di controllo e monitoraggio. Sta sottovalutando il problema».



«La salute dei salernitani e dei campani si garantisce con la prevenzione e non con le punizioni, le chiusure e le multe a fini elettorali» ha concluso.