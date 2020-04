Coronavirus, la rivolta delle agenzie di viaggio: «Esclusi dagli aiuti della Regione»

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Il presidente della Federazione agenzie di viaggiodefinisce «inaccettabile» l'esclusione delle agenzie dalle misure di sostegno alle imprese varate dalla Regione Campania. «Nonostante le rassicurazioni ricevute dall'assessore al Turismo - afferma Cucari - siamo completamente ignorati dal decreto dirigenziale. Eppure il personale delle agenzie di viaggio continua a lavorare da remoto per gestire le pratiche di rimborso, le partenze di chi deve necessariamente viaggiare, ed i rientri di chi per lungo tempo è rimasto lontano da casa».«Le agenzie di viaggio - prosegue il presidente della Fiavet - continuano a lavorare per alimentare quel comparto turistico che contribuisce al pil regionale nella misura del 15% e rappresenta il fiore all'occhiello della Campania». «Servono misure di sostegno immediate - conclude Cucari - senza dimenticare la necessità di rimodulare l'offerta turistica in modo tale che la Campania possa rapidamente recuperare il livello di presenze e arrivi».