«Sono giorni caldi per l'Italia, sappiamo bene che dobbiamo affrontare l'emergenza e lo stiamo facendo con molta serietà. L'Italia è forte, non si ferma, passa le crisi». Così il ministro per gli Affari europei, Enzo Amendola, a Pomigliano d'Arco. Giorni nei quali per Amendola «la politica deve essere responsabile». «Questo Paese ha le risorse non solo per vincere le emergenze ma per guadare con dignità a quelle che sono le sfide di oggi», ha concluso.

