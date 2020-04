LEGGI ANCHE

«Tutti sappiamo che bisogna dare immediatamente liquidità, ma la Regione non può fare solo misure passive». Lo ha detto il capo dell'Opposizione in Consiglio regionale della Campania parlano del Piano socio economico attuato da Palazzo Santa Lucia per fronteggiare gli effetti dell'emergenza Coronavirus.«la Regione avrebbe dovuto utilizzare queste risorse, e anche di più, facendosele dare dal Governo, che pare non abbia dato nulla, misure attive, quello che chiedono i Comuni, i Sindaci. Ho molta più fiducia dei Sindaci in questo momento che del Presidente della Regione, chiunque sia, pro tempore. Il Presidente della Regione è troppo lontano, è chiuso nelle stanze di Salerno e giustamente deve governare il sistema in termini complessi, non ha idea di quello che sta succedendo nei Comuni». «Questo lo abbiamo affidato ai nostri amministratori, alle nostre categorie professionali sul posto, ai nostri Sindaci che ci stanno facendo rilevare continuamente che non sono quelle le misure che servono, ma servono altre misure, altre misure per riaprire i negozi, per riaprire le attività, per fare le sanificazioni, per pagare le imprese che vogliono ripartire. Hanno loro la dimensione dei problemi, hanno messo in campo una serie di proposte che non stanno nel Piano, non ci sono nel Piano», ha aggiunto.