Coronavirus, Caldoro: «Il Veneto riparte e De Luca blocca ancora la Campania»

«Coraggio per ripartire in sicurezza. Non si spiegano e non appaiono motivate le ordinanze restrittive della Regione Campania» dice Stefano Caldoro, capo della opposizione di centrodestra in Campania.



«Tutto quello che il, in sede centrale, ha deciso di riaprire qui - ricorda - si chiude. Quello che, per esempio, inRegioni molto più colpite, stanno autorizzando qui in. Servono decisioni immediate per consentire ile per fare ripartireServe aprire iper la manutenzione, in particolare per i. Subito liquidità a imprese e soldi in tasca a chi è’ più debole».

LEGGI ANCHE Castiello (Lega): «De Luca si arrenda e lasci riaprire i pizzaioli»

«Tutte le attività devono e possono partire in piena sicurezza, garantendo la tutela dei lavoratori con test e dispositivi di protezione adeguati» conclude

Ultimo aggiornamento: 13:41

© RIPRODUZIONE RISERVATA