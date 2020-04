Coronavirus, dalla Lega appello a De Luca: basta tasse regionali, anno fiscale bianco in Campania

«I cittadini campani non guadagnano, non hanno entrate e non basta rinviare le tasse a fine maggio, bisogna azzerarle totalmente. Un anno fiscale bianco fino al 31 dicembre 2020 per tutti i tributi regionali: dall'Addizionale Irpef, all'Irap, alla tassa automobilistica e a quella per il diritto allo studio universitario, che tutti gli studenti dovranno pagare per iscriversi regolarmente alle università statali e legalmente riconosciute. Promuovendo anche la rateizzazione delle ingiunzioni fiscali. Non è più tempo di show, forse di lanciafiamme, ma da usare per cancellare tutte le tasse regionali, così da dare un leggero sollievo ai cittadini campani». Così l'europarlamentare della Lega Valentino Grant. © RIPRODUZIONE RISERVATA