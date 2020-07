«Noi stiamo valutando due altre misure da prendere e quindi due altre ordinanze. Una ordinanza riguarda l'obbligo per chi va al ristorante di fornire la carta di identità». Ad annunciarlo, da Salerno, il presidente della Regione Campania Vincenzo De Luca, a margine dell'incontro con i vincitori del concorso regionale. Secondo il governatore, «almeno uno dei clienti per ogni tavolo lo deve fare perché abbiamo verificato che ci sono degli imbecilli, irresponsabili che danno generalità false».

La Regione Campania sta valutando misure «per fare in modo che nessuno scenda da un pullman che arriva dall'estero senza aver avuto controlli preventivi» spiega De Luca, spiegando che sta valutando la possibilità di firmare un'ordinanza «sugli arrivi in Campania dei pullman che continuano ad arrivare in particolare dall'Est Europa senza alcun controllo, dall'Ucraina, dalla Romania, dalla Bulgaria. Abbiamo rilevato che gran parte dei focolai oggi sono di importazione, vengono dai Paesi esteri. Quindi dobbiamo trovare forme di controllo preventivo. Stiamo valutando con la Protezione civile il tipo di ordinanza ma vogliamo fare in modo che nessuno scenda da un pullman che viene dall'estero senza aver avuto un controllo preventivo»



Ultimo aggiornamento: 13:09

