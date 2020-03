Coronavirus, l'ira di De Luca: «Il 40% di quelli che sono rientrati dal Nord non va in isolamento»

«Diamo per scontato che il 30-40% di coloro che sono rientrati dal Nord sfuggirà al dovere elementare di civiltà dell'autoisolamento». Lo ha detto il presidente della Regione Campania Vincenzo De Luca a Radio Kiss Kiss.

«Non credo - ha detto De Luca - che abbiamo numeri enormi sul rientro ma quando avremo numeri certi li diremo. Le persone rientrate con bus, treni e aerei sono state controllate all'arrivo dai medici ma è evidente che centinaia di persone sono rientrate con mezzi propri, in auto. Ricordo che abbiamo emesso un'ordinanza per obbligare tutti a mettersi in isolamento domiciliare protetto per due settimane».

