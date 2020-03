LEGGI ANCHE

Il Presidente della Regione Campaniaha scritto al Prefetto di Napoli e a tutti i prefetti della Campania chiedendo l'urgente attivazione di pattuglie delle forze dell'ordine e delle forze armate per la vigilanza, anche in affiancamento alle polizie municipali, e per l'azione di deterrenza e contrasto sul lungomare campano, nelle zone aperte e nelle località nelle quali sono stati rilevati i più frequenti assembramenti e fenomeni di mobilità ingiustificata.Tra le raccomandazioni generali, De Luca ha rivolto inoltre un invito ai Comuni e alle forze dell'ordine affinché domani vengano presidiati i lungomare e i luoghi tradizionalmente affollati di domenica, per evitare che vi siano assembramenti di persone non autorizzati.