LEGGI ANCHE

© RIPRODUZIONE RISERVATA

I contagi aumentano quotidianamente a Casoria e i rappresentanti del M5S chiedono al sindaco Raffaele Bene di proclamare la città zona rossa. «C'è gente che scende anche due o tre volte al giorno per la spesa e giovani che si trattengono per strada senza motivo. Non parliamo poi delle distanze sociali che molto spesso non vengono assolutamente rispettate. Ieri mattina per strada c'era addirittura traffico: sembrava una normale giornata lavorativa con tante auto dirette in svariate direzioni» è il commento di un medico che per lavoro è costretto a girare ogni giorno da un capo all'altro del territorio. Ma sui social si trovano diversi giudizi di gente che conferma questa versione. «La Fase 2 nemmeno è iniziata e qui già sembra essere ritornata la normalità: la gente non si rende conto che questi comportamenti scorretti mettono a repentaglio la salute e la sicurezza di un'intera comunità. E non solo» scrive un uomo di mezza età che avrebbe notato particolare fermento all'uscita da una farmacia dove ha ritirato alcuni prodotti salvavita.«C'è necessità di mettere in atto misure di contenimento rigorose altrimenti la rete del contagio non verrà mai interrotta» sottolineano esponenti della minoranza.i casi accertati sono saliti a 52 nonostante il primo cittadino Claudio Grillo da alcuni giorni abbia disposto l'ingresso nei negozi e supermercati solo per lettera alfabetica e una volta a settimana. Intanto, ad Afragola monta il malcontento degli esclusi dai buoni spesa: in tanti si accingono a presentare ricorso. Coloro che sono stati eliminati possono presentare le loro istanze utilizzando l'apposito modulo pubblicato nella sezione Gli uffici informano dal sito dell'ente. C'è tempo fino al 4 maggio. I ricorsi possono essere inviati al protocollo in piazza Municipio dalle ore 9 alle 12 dal lunedì al venerdì o via mail a protocollo@comune.afragola.na.it. Gli interessati possono rivolgersi anche ai numeri 3512951872 oppure 3392265063 per chiedere tutte le informazioni relative ai motivi di esclusione. Le risorse finanziarie assegnate al comune dalla Protezione civile, in ogni caso, verranno destinate seppure con tempi e modalità diverse alle famiglie in condizioni di disagio e precarietà.