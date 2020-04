Coronavirus, Castiello (Lega): «De Luca si arrenda e lasci riaprire i pizzaioli»

«Se quella della pizza è un'arte che ci invidia il mondo, quella di De Luca, capace, da campano e presidente di regione, di inimicarsi la categoria dei pizzaioli, non è da meno. Ora, è vero che il governatore vive un momento di autoesaltazione dal quale destarsi sarà traumatico. Ma forse, accettando la condizione umana secondo cui anche a lui può capitare di sbagliare, farebbe bene a spegnere le telecamere per le sue dirette e a consentire l'accensione dei forni dei pizzaioli. Ai quali andrebbe garantito almeno l'esercizio dell'asporto. Che gli piaccia o no, il governatore deve prendere atto che ci sono purtroppo migliaia di famiglie, impegnate nel settore delle pizzerie, che non vivono dei suoi comizi. Bene farebbe allora il governatore a prendere in carico l'appello rivoltogli dai pizzaioli campani, tra i quali, in rappresentanza del comparto, Ciro Salvo, Gino Sorbillo, Franco Pepe e Massimo Di Porzio: tutti invocanti l'autorizzazione al servizio delivery». Lo dichiara la deputata campana della Lega, Pina Castiello.

Ultimo aggiornamento: 13:42

