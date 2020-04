«Invece di fare le dirette Facebook, De Luca e il Governo lavorino per creare misure concrete per tutelare i lavoratori dello spettacolo e dell’intrattenimento notturno. Se è vero che questo settore sarà l’ultimo a riaprire bisogna tutelare tutti coloro che ci lavorano, tecnici, camerieri, baristi, addetti alla sicurezza». Così su Facebook il capogruppo regionale campano di Forza Italia Armando Cesaro. «Tornare alla normalità passerà anche dalla piena ripresa lavorativa del mondo dell’intrattenimento notturno. Servono tutele per i gestori di lidi, discoteche e locali, un altro indotto vitale per l’economia campana», conclude l’esponente di Forza Italia. Ultimo aggiornamento: 17:11 © RIPRODUZIONE RISERVATA