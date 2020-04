Coronavirus, De Magistris e i dubbi sull'app Immuni: «Temo sia strumento di controllo»

LEGGI ANCHE

«Se questi dati sanitari continuano ad essere discretamente buoni, il 4 maggio qualcosa bisogna ricominciare a fare. Secondo me dal 4 si potrà ricominciare ad uscire, con la distanza di sicurezza, le mascherine, e poi iniziare le attività di cantieri e quelle produttive» ha poi detto il sindaco.



Si potrà anche andare al mare? gli è stato chiesto. «Difficile prevederlo, ma io scommetto di sì». Secondo lei dal 4 maggio si potrà anche esser più liberi anche di uscire? «Penso si possa cominciare ad uscire, mantenendo la distanza, perché due persone non possono uscire insieme?». Pensa che dal 4 maggio si potrà anche andare a cena da amici? «È una mia opinione personale ma penso di sì, sempre con mascherine e distanze di sicurezza». Per i trasporti come vi state organizzando? «Questa è una bella sfida. Io credo - la risposta del sindaco - che per gli autobus si possa solo con posti a sedere, ovviamente con mascherine. La metropolitana sarà ancora più complicato ma il fatto che siano chiuse scuole ed università, e che si lavori in smartworking, aiuta, non c'è il flusso di persone di prima. Noi vogliamo puntare molto sulle bici, che ci sono già e che dobbiamo aumentare, sulla pedonalità e sulle pedonalizzazioni».

Ospite di 'Un Giorno da Pecora', la trasmissione di Radio Rai, il sindaco di Napolisi è detto perplesso rispetto all'app che dovrebbe tracciare i movimenti degli italiani nella cosiddetta fase due. «Siamo sempre un po' in ritardo - ha detto il primo cittadino partenopeo - ancora non abbiamo i tamponi e le mascherine... L'app può essere che arriva quando il virus lo abbiamo già sconfitto».«Vediamo bene di che si tratta, è una questione delicata. Se serve per avere un quadro della prevenzione sanitaria, per il monitoraggio ai fini del Covid ha un'utilità. Mi lascia perplesso, siccome questa arriverà tra molte settimane, quando forse alcune cose saranno rientrate, e non vorrei che diventasse uno strumento per controllare movimenti e libertà degli italiani. Bisogna vedere chi gestisce i dati, chi li conserva, chi li utilizza, ci vuole un'autorità indipendente che li controlli, delle garanzie molto rigorose».