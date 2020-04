LEGGI ANCHE

Tre appelli a versare denaro e donare generi alimentari «per non lasciare nessuno solo e non lasciare nessuno indietro». A lanciarli è il sindaco di Napoli,, attraverso un video pubblicato sulla sua pagina Facebook.«Chi ha la possibilità economica - queste le parole di de Magistris - versi somme di denaro sul conto corrente 'Il cuore di Napolì, perché quei soldi consentono a persone bisognose della nostra città di poter avere generi alimentari presso le loro famiglie. Chi ha generi alimentari o medicine li porti alla Mostra d'Oltremare: da qui, attraverso il lavoro dei nostri dipendenti e dei volontari, si andrà nelle case di altre persone bisognose del nostro territorio». Infine de Magistris ricorda che «sabato scade l'avviso per i centri di grande distribuzione, supermercati e altri, per aderire al convenzionamento per distribuire generi alimentari ai più bisognosi».