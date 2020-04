LEGGI ANCHE

La discussione sulla fase 2 riaccende le polemiche tra il sindaco Ciro Buonajuto di Italia Viva e il Pd locale, tensioni già percepite a febbraio in vista delle amministrative rinviate per il coronavirus. Non è piaciuta al circolo locale una dichiarazione in cui Buonajuto diceva che la fase 2 «poteva già partire con le dovute accortezze ed evitare, così, sacche di concorrenza sleale che gli stessi commercianti stanno attuando».«Sono ingenerose e fuori luogo le dichiarazioni del sindaco scrive il Pd in una nota - in cui critica l'operato del presidente De Luca sulla fase due. La decisiva e risolutiva opera di difesa della salute dei cittadini ha consentito di contenere più e meglio il diffondersi del virus, specie se si tiene conto del fatto che la nostra è la regione più densamente popolata d'Italia. De Luca ha salvato la salute dei cittadini della Campania e agito tempestivamente con grandi doti di ascolto, coinvolgendo amministratori locali, sindacati, organismi di categoria e tutte le forze politiche, attuando in tempi rapidi un piano straordinario a tutela di piccole imprese e cittadini più deboli. Con lo stesso metodo, e siamo certi con gli stessi ottimi risultati, sta progettando per tempo la fase due. Le misure restrittive in Campania di oggi servono perché domani non dobbiamo richiudere di nuovo tutto».«Premesso che credo che il governatore stia facendo un lavoro eccezionale dice Buonajuto ritengo, conoscendo il mio territorio, che l'economia debba ripartire: consentire consegne a domicilio, riaprire autolavaggi, barbieri ed altre attività, ovviamente con tutte le cautele del caso. La riapertura cauta e graduale è possibile se si resta responsabili. Insomma, riaprire non significa avere più gente per strada, ma significa dare dei segnali di ripartenza e di fiducia. Quindi, tornando al Pd, nessuna critica porgo a De Luca, anzi mi pare che anche il governatore stia valutando queste proposte e queste riaperture già dalla settimana prossima. Altro aspetto importante le scuole: si deve ripartire a turni alternati, con le mascherine, predisponendo dei box, con i tripli turni, ma i ragazzi devono andare a scuola. Un paese senza scuola è un paese morto. Ad Ercolano non ci sono gli strumenti per la didattica on line».