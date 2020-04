Coronavirus e fase due, dalla Campania la proposta per riaprire in sicurezza

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Gli italiani aspettano con ansia la, chi per poter avere qualche libertà di movimento in più, chi per vedere finalmente ripartire l’economia messa in ginocchio dall’. E allora la, d’esempio finora nel contenimento del contagio, mette a punto il piano per la. La proposta parte proprio dagli imprenditori delle nostre terre, in accordo con le richieste del presidente della Regione, ed è stata presentata al ministero della Ricerca e Innovazione e a tutti gli organi istituzionali per procedere alla ripartenza in sicurezza su tutto il territorio nazionale. «Sono numerose le aziende nelle nostre terre e in tutto lo Stivale che soffrono lo stop alle attività», spiega«Anche il Meridione è ricco di realtà produttive, alcune medio piccole che rischiano maggiormente rispetto alle grandi imprese del Nord. È per questo che stiamo studiando già dall’inizio dell’emergenza insieme a degli esperti il modo migliore per affrontare questa situazione e danneggiare il meno possibile l’economia. Abbiamo chiesto dei sussidi per le aziende che in parte sono arrivati: questo permette di poter mantenere vive momentaneamente le industrie e fare manutenzione, ma anche di pagare gli operai nonostante in tanti casi sia ferma la parte produttiva».La proposta campana ha lo scopo principale di salvaguardare laattraverso sistemi appositamente studiati ed evitare gli assembramenti, mettendo anche a disposizionementre verranno scaglionati gli orari di lavoro, anche col rischio di doverpur di garantire il distanziamento sociale. «La protezione è fondamentale all’interno delle aziende:, come purtroppo è capitato ad alcune aziende del Nord. Rispettare le misure di sicurezza vuol dire continuare a produrre e tutelare i lavoratori e le loro famiglie, ed è per questo che abbiamo sottoposto al Ministero il progetto», sottolinea Romano.Ecco in cosa consiste il progetto: oltre alle logiche precauzioni e all’imposizione dei comuni dispositivi di sicurezza forniti ai lavoratori dalle stesse aziende, si pensa di introdurre all’ingresso delle aree unain grado di rilevare ladi chi accede ai luoghi di lavoro, ma anche un. Anche all’esterno delle aree aziendali verranno vietati gli assembramenti, e la verifica avverrà attraverso un sistema Nvr-Dvr intelligente con video analisi on-board.Ai lavoratori verrà inoltre chiesto di indossare un, e in caso di rilevamenti pericolosi il bracciale emetterà un allarme per segnalare ulteriori verifiche, e la segnalazione arriverà anche alla control room debitamente allestita in ciascuna azienda. Ovviamente i dati verranno associati a, e solo in caso di necessità si risalirà ai dati sensibili collegati a ciascun codice. «È sicuramente una procedura che sta facendo tanto parlare e al momento sarà volontario l’utilizzo della stessa. Ma è importante far capire chedei lavoratori, l’unico interesse è tutelare la loro salute nel bene stesso dell’azienda e degli altri lavoratori e delle rispettive famiglie. Un ulteriore diffusione del virus potrebbe nuocere gravemente sotto l’aspetto sanitario ma anche industriale: ecco perché da qualunque punto di vista si guardi», commenta il presidente Cise e Asi.«Il nostro progetto - continua - si ispira all’esperienza della provincia autonoma di Trento, ma con delle opportune modifiche migliorative. Al momento sembra l’unico modo per ripartire limitando il più possibile i rischi. La ripartenza graduale è comunque necessaria per salvare l’economia: in questo momento sembra aumentare notevolmente il divario tra ricchi e poveri. Soprattutto le aziende più piccole vengono danneggiate da questa situazione poiché soffrono anche la difficoltà degliche tendono a scarseggiare: hanno meno liquidità disponibile rispetto ad industrie più grandi e riescono a sfruttare meno la velocità. Questo può ovviamente portare al fallimento di alcune piccole attività, che invece meritano di essere salvaguardate perché fanno parte dell’economia del Sud e ne sono in alcuni casi addirittura motore trainante».Ma in Campania non sono stati con le mani in mano in questo periodo: «Devo dare atto anche della grande risposta degli imprenditori locali: in tanti hannocome le nostre aziende aerospaziali. Ma anche piccole aziende si sono adattate allaper rendere autosufficiente il nostro territorio. Altre aspettano di adattarsi con le misure di sicurezza previste per la fase due in modo da evitare una prevedibile nuova carenza di mascherine: con la nuova fase aumenterà il fabbisogno visto che alcune persone torneranno a frequentare luoghi pubblici e posti di lavoro, e i dispositivi saranno obbligatori. È per questo che».Resta ancora vivo tuttavia il problema delle autorizzazioni statali per la conversione delle attività: al momento ad esempio è ancora difficile trovare alcool etilico dato l’aumento della richiesta mentre ancora non ci sono abbastanza aziende riconvertite alla produzione. Ma questo pare dipendere anche dalle, da snellire per poter sopperire alle esigenze collettive.con proposte innovative e all’avanguardia, che tengono a cuore la salute pubblica alla base anche del buon funzionamento della nuova economia ai tempi del coronavirus. E così mentre tante aziende al Nord premono per ricominciare, proprio lì dove i contagi sono ancora altissimi, il Sud studia, accordato già a livello regionale con il presidente De Luca, fra gli esponenti più attenti del Paese, ed ora al vaglio sul tavolo nazionale.