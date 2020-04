«L'emergenza sanitaria ha interrotto tutte le attività sportive regionali e non solo, generando danni economici alle società e a tutti gli addetti ai lavori. Lo sport svolge un ruolo sociale di grandiosa importanza su tutto il territorio regionale: consente a bimbi e ragazzi di coltivare il proprio talento e i propri sogni. In Campania abbiamo delle vere eccellenza, come la palestra di Gianni Maddaloni, che sorge nel cuore di Scampia, che da anni toglie i ragazzi dalla strada attraverso il judo per regalare loro un futuro migliore». Così l'eurodeputato della Lega Valentino Grant, che spiega «per tutte le società sportive dilettantistiche devono essere previsti contributi economici straordinari». «La Regione Campania, nell'immediato - aggiunge Grant - si faccia carico delle spese di gestione per le strutture di proprietà regionale e comunale, in utilizzo a codeste società, e preveda ulteriori risorse per quelle private. Non è più il tempo delle promesse o delle attese, ma dei fatti. La nostra Campania, come del resto l'intero Sud, è una polveriera sociale, e bisogna far presto", conclude il deputato europeo». © RIPRODUZIONE RISERVATA