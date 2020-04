Coronavirus, l'appello di Caldoro: «Il Sud non può attendere, non può attendere la Campania»

«Il Sud non può attendere, non può attendere la Campania. Serve fare, ora». Così Stefano Caldoro, capo della opposizione di centrodestra in Consiglio regionale della Campania.



«Alcune regioni del Sud, la Basilicata, il Molise, la Calabria hanno già attivato - sottolinea - un social card o l'assegno di sostegno. Con proprie risorse». «Provvedimenti per la fasce più deboli, per le famiglie che hanno più bisogno. Serve - aggiunge - intervenire ora, per sostenere le spese per la casa, per il cibo, per la salute» «In altre Regioni ci sono delibere già operative, la Campania è ferma. Serve fare» conclude