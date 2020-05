Coronavirus in Campania, Castiello: «Figuraccia di De Luca sui test sierologici»

«Finalmente il presidente De Luca si è deciso a dare il via libera, cosi come molte associazioni private e la Lega gli chiedevano da giorni, ai test sierologici, fondamentali per accertare gli anticorpi IgG e IgM al Covid-19. È l'ennesima inversione di rotta della Regione Campania che, ancora una volta, a causa degli inspiegabili divieti del suo presidente, è costretta a recitare la parte del fanalino di coda rispetto al resto d'Italia». Parte all'attacco Pina Castiello dopo il dietrofront di Palazzo Santa Lucia.

«Da settimane, infatti, in tutta la penisola, migliaia di cittadini, per non dire di aziende, piccole e grandi , in previsione della fase 2 e del graduale ritorno delle prime attività produttive, stanno praticando questi test, che De Luca si ostinava a vietare senza un valido motivo. La Campania era rimasta l’unica a non prevedere l’ok ai laboratori privati per poter procedere alle analisi sierologiche poiché,come si ricorderà, il presidente De Luca aveva pubblicamente diffidato i laboratori, il 13 aprile, minacciando chiusure: adesso è costretto a riavvolgere il nastro perché giunto alla consapevolezza di aver assunto e difeso una posizione che non regge - continua il deputato della Lega - Una figuraccia che rende ancora più inquietante il sospetto che molti dei no di De Luca,come quello sui test, siano figli non di esigenze vere,quanto piuttosto il frutto di mere finalità di propaganda. Con la salute dei cittadini non si può scherzare».



Ultimo aggiornamento: 12:41

