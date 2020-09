Covid in Campania, De Luca firma l'ordinanza: «Feste e ricevimenti con 20 invitati, sì ai matrimoni ma senza buffet»

Lo svolgimento di feste e di ricevimenti in Campania è consentito «esclusivamente nel rispetto del limite massimo di 20 partecipanti». È quanto prevede l'ordinanza firmata oggi dal presidente della Regione Campania Vincenzo De Luca con ulteriori misure di contenimento dell'epidemia da coronavirus.

LA NOTA DELL'UNITÀ DI CRISI REGIONALE

La misura relativa a feste e ricevimenti sarà valida da ottobre ma non sarà applicata a feste e ricevimenti già organizzati. Matrimoni e altre cerimonie saranno dunque possibili purché «l'evento si svolga in forma statica con soli posti a sedere preassegnati e con esclusione di buffet», come precisa l'unità di crisi regionale in una nota di chiarimento.



Insieme con l'ordinanza sono stati pubblicati anche i protocolli di sicurezza per vari settori. Tra le misure contenute si prevede «l'utilizzo di una unica procedura che identifichi la disposizione dei tavoli secondo il criterio più consono all'organizzazione dei partecipanti, e nello specifico, attraverso la creazione di tavoli privilegiando che i partecipanti siano suddivisi per nucleo familiare stretto e comunque con un numero non superiore a sei persone».