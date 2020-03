Coronavirus in Campania, parla De Luca: «Le misure del governo buone ma tardive»

All'indomani della polemica con la Protezione civile, il governatore Vincenzo De Luca fa il punto in diretta Facebook.

«Il governo sta facendo un lavoro importante, ha preso misure rigorose che condivido, sanzioni pesanti, ma sarebbe stato più efficace prenderle da subito queste misure. Avremmo impiegato meno tempo e avremmo stressato di meno i cittadini raggiungendo un effetto più tempestivo», ha attaccato il governatore rivendicando di aver anticipato i tempi nell'aver assunto misure più severe, come chiusura parchi e stop dell'attività sportiva all'aria aperta. Ma sia chiaro, ha sottolineato De Luca, «Nessun conflitto con il governo, io parlo chiaro e ho alzato i toni per aiutare i cittadini ma in spirito di collaborazione. Noi siamo solidali con il governo». Lo ha sottolineato il governatore della Campania, Vincenzo De Luca, «io parlo con spirito di collaborazione». «A me basta che mi si dicano cose chiare - ha spiegato - mi si dica con sincerità in tempo utile: guarda che non ce la facciamo. Bisogna che qualcuno parli e ci informi. Lunedì sera eravamo arrivati ad un livello tale di criticità che mancavano le mascherine da destinare agli operatori del 118 - ha detto - abbiamo parlato per questo chiaro e forte consapevoli che non è un problema della Campania ma nazionale. Lo abbiamo fatto con spirito di collaborazione ma non siamo interessati a dare i voti, non siamo legittimati a farlo, ma siamo interessati a risolvere i problemi».



È un fiume in piena, il governatore: «Qui in Campania dobbiamo combattere due nemici - ha detto - Il primo è il virus, il secondo sono i portaseccia. Dicansi portaseccia - ha scherzato - i soggetti dotati di poteri oscuri che hanno ereditato, gente che sta male se le cose vanno bene. Avete un tale buco nero tra le le vostre orecchie che non consente l'uscita del pensiero». «Io ho detto che senza forniture eravamo vicino al collasso, loro hanno detto che la Campania è al collasso, non è arrivato alcun collasso».