Covid in Campania, de Magistris accusa De Luca: «Non dice tutta la verità sui contagi»

«Si assiste a un silenzio assordante, pericoloso, inquietante e che non lascia tranquilli del presidente della Regione Campania che non dice la verità quando invece adesso abbiamo bisogno di istituzioni credibili e non più di proclami, di terrorismo, di atteggiamenti tirannici perché non è così che si tiene un tessuto sociale, economico, psicologico e del lavoro per affrontare una pandemia. Servono rigore, responsabilità, fiducia e democrazia». Sono le parole espresse dal sindaco di Napoli, Luigi de Magistris, a margine del convegno sul bicentenario della prima seduta del Parlamento delle Due Sicilie che si è svolto all'Università Federico II, affrontando il tema dei contagi in Campania.

«De Luca non ci dice perché prima della campagna elettorale non ci sono stati dati elementi certi - ha affermato - e solo dopo si provoca allarmismo e da un giorno all'altro si prendono provvedimenti che non hanno alcuna ragione in base alla continuità del virus e che comprimono diritti, provocano sofferenze e lacerano il tessuto sociale ed economico già compromesso». Sul fronte degli interventi sanitari per contrastare il virus, il sindaco ha sottolineato che «nonostante i numeri, la Campania è ancora oggi la regione che fa meno tamponi, test e mappature sierologiche, in cui non sono stati attrezzati in maniera funzionale gli ospedali e mi chiedo dove è andato tutto il denaro che fino ad ora è stato trasmesso alla Regione con i poteri speciali».

Ultimo aggiornamento: 16:06

