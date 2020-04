Coronavirus in Campania, verso la fase due: prime aperture per lidi, cantieri e food delivery

Dipendesse da lui, il segnale forte già lo avrebbe dato e la Fase 2, la riapertura alle attività produttive, già sarebbe qualcosa da toccare con mano. Ma non dipende dal governatore della Campania Vincenzo De Luca, piuttosto dai comportamenti della gente, dal rispetto delle misure di contenimento e dal racconto quotidiano di quella maledetta curva che sembra un serpente infuriato dove ballano i dati del contagio, dei ricoveri e dei decessi da Covid-2019. L'assalto all'ente di Santa Lucia, il pressing di queste ore - sia da parti politiche che dai rappresentanti delle attività produttive - perché il governatore allenti i divieti è furioso. De Luca non cede, la salute pubblica viene prima e su tutto, il resto anche a se a caro prezzo può aspettare. Però, chi pensa che alla Regione la Fase 2, la ripartenza, non abbia almeno una traccia si sbaglia. Perché uno schema di massima esiste: se il Coronavirus allenta la sua morsa nei prossimi 7-10 giorni il segnale dalla Regione partirebbe e anche ben prima della data feticcio del 4 maggio. Si ripartirebbe dal settore della balneazione e dai cantieri. I segnali vero la riapertura iniziano a essere meno fumosi. Domani, infatti, ci sarà il primo incontro tra la task force della Regione, Associazione Costruttori e operatori balneari e della cantieristica, «per definire un protocollo di sicurezza in vista della Fase 2». Ma non solo, si pensa anche al delivery, al food da asporto di cibo cotto per aprire in maniera graduale e sensata a un settore strategico dell'economia campana e del capoluogo: Napoli. E i dati del contagio di ieri sono confortanti, i più bassi delle ultime tre settimane. I positivi di ieri sono stati 38 a fronte di 1440 tamponi. Quelli del giorno di Pasquetta - con meno tamponi - hanno fatto segnare 99 contagiati. Insomma, se la situazione dovesse restare così o migliorare ancora la Fase 2 potrebbe scattare effettivamente entro i prossimi 7-10 giorni se non prima.



De Luca ammonisce, resta rigido e vista l'ingiustificata e baldanzosa attesa delle presunte riaperture, con una nota a sua firma fa il punto della situazione: «Il monitoraggio quotidiano dei casi di contagio in Campania, fa rilevare la presenza di interi gruppi familiari positivi. La situazione è preoccupante in alcune realtà della provincia di Napoli, dove nei giorni scorsi si sono registrati comportamenti poco responsabili da parte di gruppi di cittadini» e rinnova l'appello alle forze dell'ordine di non fare sconti sui controlli.

Criticità che il governatore rileva pure a Napoli, al Vomero, e sferza: «È evidente che il permanere di situazioni di rischio renderebbe inevitabili misure territoriali di quarantena ancora più pesanti». Insomma, De Luca fa un assist preciso a chi smania: ognuno deve fare la sua parte. Il presidente della Regione ha ancora ben vive le immagine del 9 aprile e l'assalto alle pescherie e ai supermercati per onorare il Giovedì Santo. E aspetta con ansia l'esito dei controlli del contagio di quei giorni che arriveranno la prossima settimana per verificare cosa hanno «provocato quei comportamenti scorretti».



L'idea, dunque, èatteso che la bella stagione è alle porte e di questi tempi le spiagge della Campania già - in condizioni normali - avrebbero fatto registrare diversi pienoni.

Riaccendere il motore a quel segmento produttivo non sarà semplice, i gestori dei lidi dovranno riorganizzare gli spazi e i servizi in funzione del pericolo contagio. Quindi i cantieri da scegliere con grande attenzione e la questione spinosa del delivery food. Stando a quello che trapela in Regione si starebbe lavorando alla formulazione di un elenco delle attività che rientrerebbero in questo primo step.

Nel frattempo che maturino le condizioni di una prima ripartenza - su tutte l'analisi dell'andamento del contagio - la Regione ha fatto partire la gara per la «dotazione di circa tre milioni di mascherine con l'obiettivo di destinarle ai cittadini della Campania alla riapertura delle attività». Ed è in «preparazione un Piano regionale di controlli e di test di verifica del contagio in Campania, in vista dell'avvio ormai prossimo delle attività produttive».

Al riguardo è stato predisposto anche un bando che si chiude oggi aperto ai laboratori privati. E la regione sull'argomento si attrezzando per i test sierologici e sarà pronta a partire appena il Governo avrà sdoganato questa modalità per verificare chi ha contratto il virus.

