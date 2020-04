Coronavirus in Campania, M5S attacca: ​«Grave l'assenza di De Luca alla conferenza dei capigruppo»

«L'assenza annunciata di De Luca alla conferenza dei presidenti di gruppo, convocata per domani alla luce di una nostra richiesta di questi giorni, conferma l'assoluta assenza di volontà del governatore di coinvolgere tutte le forze politiche, a partire da quelle di opposizione, nella gestione di questa fase di grave emergenza. Snobbare un confronto con i Gruppi rappresentati in Consiglio regionale equivale a mancare di rispetto a quella parte di cittadini che quelle stesse forze rappresentano. Che senso ha chiedere a tutti noi di inviare proposte e idee, che abbiamo inoltrato nei tempi e nelle modalità richieste, se poi si preclude ogni possibilità di dialogo?». Così la capogruppo regionale del Movimento 5 Stelle Valeria Ciarambino.



«De Luca trasformi gli annunci in fatti - prosegue Ciarambino - e apra al dialogo con le opposizioni. Garantisca la sua presenza alla Conferenza di domani e istituisca un tavolo permanente di confronto con tutte le forze politiche rappresentate in Consiglio regionale. In tal modo consentirebbe a tutti noi di ricevere informazioni puntuali sulle azioni messe in campo dalla Regione, dandoci la possibilità di illustrare le proposte che stiamo elaborando fin dal primo giorno di questa emergenza sulla scorta di segnalazioni e richieste di aiuto dei nostri cittadini. Il governatore segua l'esempio del nostro presidente del Consiglio Conte, sempre disponibile al confronto con le opposizioni. Non è tempo di divisioni, ce lo chiedono a gran voce anche i nostri cittadini, ma di mettere insieme idee e risorse per vincere questa sfida a testa alta».