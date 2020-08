Covid in Campania, Caldoro al contrattacco: «Senza tamponi è epidemia colposa»

«La responsabilità di De Luca sull'aumento dei casi in Campania è di non aver fatto abbastanza tamponi, non previene e quindi è come se generasse un'epidemia colposa». Lo ha detto Stefano Caldoro, candidato del centrodestra alla presidenza della Regione Campania a margine della presentazione della lista di Forza Italia.



«Se non fai i tamponi - ha aggiunto - come fanno le Regioni che hanno sotto controllo la situazione, poi ti sfuggono i contagiati, non li recuperi più, perché girano e contagiano gli altri. È una grande responsabilità politica, addirittura è aver generato un'epidemia colposa. Cioè si sta aumentando in maniera colposa, perché non si fanno le misure che vanno fatte. Il tampone non è solo un accertamento, se ne fai tanti e bene arrivi prima e isoli il contagio. Un esempio? Quando l'aeroporto di Capodichino resta aperto senza controlli tre giorni in più rispetto a Milano e Roma c'è un errore, è evidente. Tu dovevi fare i controlli immediatamente. Oggi i tecnici gli esperti hanno detto tamponi, e l'hanno detto in maniera chiara. Non è un'accusa a de luca, è un appello a fare le cose giuste per tutelare la salute dei cittadini, è il nostro grande compito. I consigli che diamo non sono mai contro nessuno, sono per i cittadini».