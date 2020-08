Covid in Campania, Caldoro sfida De Luca: «Strategia sbagliata, servono più tamponi»

«Siamo la regione con più contagi. Per proteggere la Campania serve fare i tamponi e invece hanno scelto di fare ospedali Covid inutili attraverso appalti dubbi, al vaglio della magistratura». Così Stefano Caldoro, candidato presidente del centrodestra in Campania.



«Questa è la prova - dice - che chi fa campagna elettorale sulla salute dei cittadini ha fallito. Oggi ci sono migliaia di persone sequestrate in casa in attesa del tampone». »Senza prevenzione non potremo riaprire in sicurezza le scuole», conclude.