Covid in Campania, De Luca va al Viminale: la movida chiude prima, arriva l'Esercito

Ora la situazione in Campania inizia a diventare davvero preoccupante. Con un numero di positivi mai raggiunto prima (trend, tra l'altro, che va avanti da giorni). Solo ieri, ad esempio, il bollettino campano segnala 412 positivi su 7250 tamponi. In Lombardia altra regione in cima alla lista de contagi ma dietro la Campania, tanto per capirci, ieri si sono registrati 314 positivi ma sul doppio dei tamponi (14795 per la precisione). Con questo scenario è ormai certa una nuova stretta in questa regione. Con la probabile chiusura dei locali alle 23 se non alle 22 e l'impiego massiccio dell'esercito per far rispettare distanziamento e obbligo di mascherina nei luoghi di ritrovo giovanile, in particolare. Una stretta, quella prevista da palazzo Santa Lucia, che andrà di pari passo a quella nazionale. Tra martedì e mercoledi, infatti, dovrebbero scattare i nuovi provvedimenti.

Dopo la marcia indietro sui matrimoni e delle cerimonie di Ðe Luca (prima il limite di 20 persone, poi abrogato per le proteste degli operatori) si attendono ora le nuove ordinanze. L'ultima varata dalla Regione scade il 7 ottobre, lo stesso giorno dell'ultimo Dpcm nazionale sul Covid. Ma il premier Conte entro stasera dovrebbe riunire i ministri per varare la nuova stretta in vigore da mercoledì. E, a cascata, ci sarà il provvedimento regionale che dovrebbe essere più o meno sulla stessa linea. In particolare, ricordiamolo, la stretta alla movida con chiusura alle 22 o alle 23, l'impiego massiccio dell'esercito e una stretta anche alle feste private. Linee nazionali da cui il presidente De Luca non potrà discostarsi di molto. Tenendo presente che in Campania già da giorni è previsto l'obbligo dell'uso della mascherina ma da Roma è previsto nel Dpcm come si debba estendere anche alle regioni ora free. Con sanzioni che andranno dai 500 ai 3mila euro.



Da giorni c'è tensione al Viminale e palazzo Santa Lucia per i toni che De Luca ha usato contro le forze dell'ordine accusate di non procedere ai dovuti controlli. «Siamo rimasti basiti e increduli di fronte alle modalità e ai contenuti delle dichiarazioni attribuite al presidente De Luca secondo le quali, a suo dire le forze dell'ordine, per la loro assenza, sarebbero uno scandalo nazionale», attacca ieri Felice Romano, segretario generale del Siulp. E ieri mattina c'è stato un vertice a Roma per discutere di maggiori controlli tra il presidente De Luca, il ministro dell'Interno Luciana Lamorgese e il capo della Polizia Franco Gabrielli.

Ma lì al vertice i toni cambiano se De Luca fa sapere di aver ringraziato «il ministro e il capo della polizia per la sensibilità e la disponibilità mostrata anche in questa circostanza, ed ha espresso l'apprezzamento per l'impegno quotidiano delle forze dell'ordine nel nostro Paese».



Sempre dalla Regione si fa sapere come «si è concordato sulla necessità di mettere in campo forti azioni mirate per il rispetto delle ordinanze nazionali e regionali, e per il contrasto di comportamenti irresponsabili e non rispettosi delle regole. Si metteranno in campo nelle prossime ore azioni mirate in relazione ai fenomeni di assembramenti pericolosi e in relazione anche ai problemi relativi all'apertura dell'anno scolastico». Un passaggio, quest'ultimo, che preavverte come saranno più incisivi i controlli nei luoghi di ritrovo giovanile. E a dare una mano alle forze di polizia ci sarà anche l'esercito. «Si è rilevato anche l'esigenza di sollecitare un impegno straordinario delle polizie municipali in relazione agli obiettivi di contenimento del Covid, e si è convenuto - continua la Regione - sull'opportunità di utilizzare come già è accaduto nei mesi passati, forze dell'Esercito utili a conseguire gli obiettivi richiamati».

Azioni mirate contro gli assembramenti, quindi. Come spiega anche il governatore: «È del tutto evidente che senza la responsabilità e l'autodisciplina di ogni cittadino, i problemi sono destinati ad aggravarsi. Ma le azioni che si metteranno in campo nelle prossime ore, anche in relazione a nuove ordinanze nazionali e regionali, serviranno ad isolare e eliminare situazioni di irresponsabilità».

