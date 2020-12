«Condivido a pieno le misure di rigore del governo, a cominciare dalla limitazione degli spostamenti tra regioni e comuni». Così il governatore della Campania, Vincenzo De Luca, nel corso della diretta Facebook. Ed è una notizia, perché per una volta il presidente della Regione non spara a palle incatenate contro Conte e i suoi ministri.

APPROFONDIMENTI IL LOCKDOWN Nuovo dpcm 3 dicembre, testo integrale pdf: tutte le misure dal 21... IL LOCKDOWN Nuovo Dpcm Natale, le regole: niente estranei in casa, spostamenti e... IL LOCKDOWN Spostamenti tra regioni prima del 21 dicembre, cosa c'è da...

Nessuna anticipazione sul colore della Campania, che pure in queste ore è oggetto di discussione a Roma: «Oggi la percentuale dei positivi è del 9%, sotto il 10%. Questi risultati sono il frutto delle nostre scelte, della chiusura anticipata delle scuole, del filtro che abbiamo fatto in estate per chi veniva dall'estero e di tutte le ordinanze di maggiore rigore che abbiamo adottato, non grazie alle misure del governo», continua De Luca. Con una promessa: «Abbiamo la conferma di quello che mi ero permesso di anticiparvi, e cioè che si conferma che la Campania alla fine sarà la regione che esce dal Covid prima delle altre, meglio delle altre e in un contesto di totale trasparenza. Un po' di pazienza ma ci stiamo arrivando».

Ultimo aggiornamento: 15:44

© RIPRODUZIONE RISERVATA