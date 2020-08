Covid in Campania, l'indice di contagio sfiora 2 e De Luca attacca la Azzolina

Sono 60, su oltre 4 mila tamponi, i nuovi positivi al Coronavirus registrati ieri in Campania di cui 14 provenienti dall'estero o contatti di precedenti casi di rientro da viaggi all'estero, altrettanti i guariti ma sono in calo i ricoveri (di 11 unità passando da 66 a 55 e dunque tornati rapidamente al valore del 20 agosto segno che le cure hanno più rapida efficacia), zero i decessi. In discesa anche i pazienti in terapia intensiva (ne resta 1 su 2 in totale del giorno prima). Gli attualmente positivi al virus in Campania restano però alti: il 20 giugno erano solo 125 e sembravano destinati ad azzerarsi mentre oggi sono ben 792. Ciò conferma un indice di infettività piuttosto alto, attestato attorno al valore 2, ma l'unità di crisi della Protezione civile corregge questo numero al ribasso in ragione di pochi pazienti ospedalizzati. Il bollettino della Protezione civile viaggia con un giorno di ritardo e fissa la fotografia dell'epidemia alla mezzanotte del giorno prima. La quota di viaggiatori di rientro è molto alta tanto da sollecitare l'intervento del presidente della Regione Vincenzo De Luca.

«Nelle ultime ore avverte il governatore - sono stati individuati 18 casi positivi d'importazione. Si tratta in prevalenza di giovani provenienti da vacanze all'estero e 14 dalla Sardegna. Sulla base dei contagi che registriamo anche oggi, emerge un dato estremamente preoccupante per chi rientra dalla Sardegna. Ritengo assolutamente indispensabile una iniziativa immediata di test rapidi prima delle partenze per le altre regioni italiane. Ritengo sinceramente assurdo fare arrivare nei nostri territori soprattutto giovani che, sulla base dei riscontri statistici, possono presentare elevata carica di contagio. Faccio appello al ministro della Salute per far partire subito un piano di test rapidi per chi parte dalla Sardegna e rientra nelle altre regioni italiane».«Il nostro apprezzamento ha poi proseguito De Luca - va al lavoro straordinario che si sta realizzando grazie all'impegno di tutti. Rivolgo un appello pressante, in particolare ai giovani e a quanti hanno frequentato destinazioni a rischio, di evitare, al loro rientro, contatti diretti con familiari anziani e a segnalarsi all'Asl di appartenenza. Stiamo verificando inoltre con l'Unità di Crisi e con i responsabili della Pubblica Istruzione continua De Luca - di prevedere in vista della riapertura delle scuole il controllo della temperatura corporea all'interno degli stessi istituti, ritenendo irrealistica la previsione nazionale del monitoraggio effettuato a casa. È in corso quindi un monitoraggio delle tipologie di classi e degli stessi istituti, sapendo che un alunno con febbre potrebbe avere un effetto a catena difficilmente gestibile. Inoltre questa mattina conclude - ho avuto un colloquio con Domenico Arcuri (Commissario straordinario per l'attuazione e il coordinamento delle misure occorrenti per il contenimento e contrasto al Coronavirus), relativo all'obiettivo di poter arrivare a breve, con le dotazioni necessarie, fino a diecimila tamponi al giorno». Insomma, a fronte dell'aumento dei contagi, preoccupano le scadenze delle elezioni il 20 e il 21 settembre e quella dell'apertura delle scuole il 24 dello stesso mese. Il virus si muove sotto traccia nella popolazione giovanile. Casi meno gravi sul piano clinico ma molti efficienti nella trasmissione del virus: a rischiare sono le fasce più fragili della popolazione: anziani e malati cronici.A conferma che le mete di vacanza funzionano da incubatole del virus, c'è la registrazione di diversi nuovi casi in costiera amalfitana: uno a Sant'Agata dei Goti, uno a Gragnano, due a Meta di Sorrento, uno a Vico Equense e a Piano di Sorrento. Un'altra consistente fetta di nuovi contagiati, ben 22, sono residenti a Napoli. Di questi 3 sono emersi agli screening tra i viaggiatori di rientro da Spagna, Grecia e Malta che hanno effettuato il tampone al Frullone. Altri 2 sono ugualmente esiti di screening di viaggiatori rientrati che hanno preferito fare il test a Capodichino al rientro da Malta. Sono tutti asintomatici. Altri 8 casi sono emersi dai tamponi domiciliari effettuati dalle Usca: 3 sono sintomatici (uno riporta la perdita di gusto e olfatto, un secondo ha la febbre e la tosse e un terzo accusa perdita del gusto e lieve raffreddore). Altri 5 sono asintomatici individuati tra i contatti stretti di positivi viaggiatori. Altri 6 sono emersi all'esito di screening tra viaggiatori di rientro dalla Sardegna di cui 2 sintomatici (febbricola e dolore toracico e ricoverati a Maddaloni), altri 2 paucisintomatici con febbricola e gli ultimi due senza sintomi. Per finire un caso individuato con febbre e tosse a Villa Betania e gli ultimi due emersi al tampone domiciliare eseguito dalle Usca sintomatici: riferiscono il soggiorno in un'isola del Golfo.