Coronavirus in Campania, prorogate tutte le scadenze per le aziende nate con i progetti di Invitalia

Botta e risposta. Dopo l'interrogazione al ministro per il Mezzogiorno dall'onorevole della Lega, Gianluca Cantalamessa, che denunciava il rischio di fallimento per «centinaia di aziende giovanili create con la misure Resto al Sud e Selfiemployment a causa della crisi del coronavirus», Invitalia chiarisce in una nota che

«nessuna azienda che ha ricevuto i finanziamenti di Resto al Sud o Selfiemployment rischierà di fallire per la mancata concessione di “deroga o proroga per coloro che stanno realizzando un investimento”. In attuazione del decreto “Cura Italia”, sono state infatti prorogate tutte le scadenze e i termini previsti per la realizzazione delle iniziative finanziate, non solo da Resto al Sud e Selfiemployment, ma da tutti gli incentivi di Invitalia. Di questo - recita ancora la nota - abbiamo naturalmente dato tempestiva comunicazione ai beneficiari dei nostri finanziamenti».



Parimenti, il decreto “Cura Italia” ha infatti esteso la proroga anche al rimborso dei finanziamenti agevolati. «La sospensione delle rate in scadenza fino al 30 settembre 2020 - spiegano ancora da Invitalia - può essere richiesta e facilmente ottenuta dalle imprese beneficiarie di Selfiemployment e delle altre misure agevolative dell’Agenzia con le modalità comunicate e pubblicate anche sulla homepage del sito di Invitalia. Per completezza di informazione, va infine ricordato che le prime rate di restituzione del finanziamento di Resto al Sud non scadranno prima del 31 dicembre 2020».