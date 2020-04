Coronavirus, l'allarme della Castellone: «Si deve ripartire tutelando la salute»

Adesso che è iniziata la discesa dei contagi si guarda al futuro e il Movimento 5 Stelle, con in prima linea la senatrice campana Maria Domenica Castellone, ha presentato commissione igiene e sanità del Senato un documento per far ripartire il paese alle prese con l’emergenza coronavirus: «Io e i miei colleghi in Senato siamo costantemente al lavoro per dare il nostro contributo a far ripartire l’Italia, tutelando la salute e la sicurezza dei cittadini. Insieme abbiamo messo a punto un decalogo che ieri abbiamo presentato al Ministero della salute».



La senatrice Maria Domenica Castellone, medico ricercatore, spiega dunque i punti della ripartenza: «Si parte dall’esecuzione diffusa di tamponi e di test sieriologici validati a livello nazionale, importante quanto sarà il trattamento tempestivo dei pazienti attraverso il potenziamento della medicina territoriale, rafforzando le Usca per la presa in carico precoce. I medici su tutto il territorio dovranno essere dotati di strumenti di telemedicina per il monitoraggio domiciliare dei pazienti. Servirà inoltre - prosegue la senatrice Castellone - contact tracing per mappare ed isolare i contagiati». Altro punto fondamentale: «L’allestimento in ogni regione di ospedali covid dedicati».



In una nota, i componenti del Movimento 5 Stelle in Commissione igiene e sanità di Palazzo Madama, hanno spiegato: «L'isolamento sociale era necessario per gestire questa prima fase di emergenza, ma adesso bisogna programmare la fase due per permettere al Paese di ripartire in sicurezza. Ieri, come componenti del Movimento 5 Stelle in commissione Igiene e Sanità del Senato, abbiamo indicato al ministero della salute gli interventi che riteniamo sia necessario intraprendere».



La nota prosegue: «Tra le nostre priorità figura l'esecuzione diffusa di tamponi, soprattutto nei luoghi sensibili quali ospedali e residenze sanitarie assistenziali (Rsa), e di test sierologici che, appena disponibili, saranno funzionali ad individuare gli immunizzati, per consentire il loro reintegro nelle attività produttive, ed i portatori asintomatici del virus, che eventualmente dovranno esser messi in quarantena».



«Siamo inoltre convinti - prosegue la nota - che la chiave di volta nella riduzione della letalità di questa infezione sia legata al trattamento tempestivo, attraverso il potenziamento della medicina territoriale, con il rafforzamento delle Usca (unità speciali di continuità assistenziale) per la presa in carico precoce e la cura a domicilio dei pazienti Covid, evitando di sovraccaricare gli ospedali e scongiurando ricoveri tardivi in terapia intensiva».



«A tal fine - conclude la nota - bisogna certamente investire in telemedicina per consentire ai medici del territorio di monitorare in modo efficace i pazienti durante tutto il decorso della malattia. Fondamentale anche il contact tracing per mappare ed isolare i contagiati, scongiurando la diffusione familiare del virus anche attraverso l'isolamento in strutture dedicate. Infine, prevedere in ogni regione ospedali covid dedicati servirà a eliminare la possibilità di contatto tra pazienti con il virus e pazienti con altre patologie, evitando che i nosocomi diventino essi stessi focolaio. Riteniamo necessario far leva su questi punti per permettere un graduale ritorno alla normalità».