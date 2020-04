LEGGI ANCHE

è una persona che si commenta da sola per le cose che ha detto e ripetuto, perché non è affatto la prima volta. La reazione è stata, attraverso l'attivazione di moltissime proteste. Questa è la risposta più netta che va data a chi vive la propria vita con una. Il Sud non ha bisogno di nessuno». Lo ha detto su Radio Crc il sindaco di Napoli, Luigi de Magistris, in merito alle parole espresse da Vittorio Feltri nei confronti dei cittadini del Meridione.De Magistris ha sottolineato che «continuano i racconti, le narrazioni gravemente discriminatorie ed offensive verso il Mezzogiorno che sono diventate quasi di routine e accettabili. In piena pandemia vedere delle ricostruzioni su Napoli e sul Sud ci fa riflettere, essendo questo un periodo storico in cui c'è la necessità di unione. Di questi tempi di Feltri mi importa davvero poco».