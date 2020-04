LEGGI ANCHE

«La Lombardia? I dati ci dicono che il modello era un bluff». Lo ha detto il sindaco di Napoli,, in un'intervista a «Il Fatto Quotidiano». Il primo cittadino spiega che « Napoli si sta comportando con responsabilità» e aggiunge: «La solita narrazione della Napoli indisciplinata e lazzarona è offensiva. Per primi abbiamo chiuso scuole e cantieri e sanificato gli uffici pubblici. Disciplina dei cittadini e scelte del Comune sono gli elementi che hanno frenato il contagio. Ad oggi abbiamo poco più di 800 casi e meno decessi rispetto allo stesso periodo dell'anno scorso».che «il Paese è dentro una recessione da post seconda guerra mondiale perché negli ultimi anni la sanità pubblica è stata smantellata. Il risultato è sotto gli occhi di tutti, con medici e infermieri che hanno pagato costi altissimi. Sono dati da guerra. In Campania - prosegue - è iniziata l'epidemia con 334 posti di terapia intensiva per tutte le patologie, per legge ne avremmo dovuti avere 1.500, arriviamo a maggio a 500 posti, il resto sono chiacchiere e propaganda».: «I dati ci dicono che il modello era un bluff, ma - sottolinea - questo è il momento dell'unità nazionale e io non sopporto i pregiudizi, neppure quelli contro il Nord. Questo virus è come la livella di Totò, ci mette tutti sullo stesso piano, ma non accettiamo più il 'partiamo prima noi perché siamo il modello d'Italià. Se è emergenza nazionale perché lo Stato continua a consentire questa balcanizzazione delle ordinanze e de gli interventi? E il momento di rivedere l'architrave ordinamentale del nostro Paese. Il servizio sanitario deve essere pubblico e nazionale. Deve investire sulla prevenzione, sui medici. Il nemico ci ha preso alle spalle perché eravamo indifesi, senza argine».