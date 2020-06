Focolaio Covid a Mondragone, Caldoro accusa: «La Regione Campania ha nascosto i dati»

Sul focolaio di Mondragone «la Regione nasconde i dati». Lo ha detto Stefano Caldoro, candidato del centrodestra alla presidenza della Regione Campania. «Un focolaio può capitare - ha spiegato Caldoro - ma che non c'erano contagi era una menzogna. Ieri, anche per merito del presidente della Provincia di Caserta, abbiamo scoperto che ci sono 23 nuovi contagi. Perché sono stati nascosti? Perché si doveva dire che non c'erano nuovi contagi prima che venisse Salvini? Bisogna affrontare i problemi, non utilizzarli politicamente, e a Mondragone dobbiamo dire la verità altrimenti generiamo panico». Caldoro ha ricordato di essersi recato due giorni fa a Mondragone «e ho incontrato le forze dell'ordine per dare un segnale chiaro che la colpa non è della Polizia o dei Carabinieri, il tema è che qualcuno oggi non ha fatto i controlli che doveva fare» .

«Abbiamo la necessità di darvi immediatamente la forte sensazione, che per noi è certezza, del fatto che siamo uniti». ha poi sottolineato Caldoro nella conferenza stampa con i segretari e coordinatori regionali dei partiti che sostengono la sua candidatura.

«Noi per fortuna discutiamo - ha spiegato Caldoro - abbiamo una forte dialettica interna questo aiuta perché arricchisce la coalizione. Ma siamo uniti quando dobbiamo fare le battaglie e questa è la nostra forza. Il nostro traguardo non è solo la vittoria alla Regione ma è più ampio, non è escluso che si possano fare elezioni a livello nazionale e avere questa coalizione al governo del Paese».

