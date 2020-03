Coronavirus, Naomi Campbell chiama il governatore De Luca: «Ascolta America, ascolta»

«Ascolta America, ascolta». La celebre modella Naomi Campbell invita gli Stati Uniti a prendere esempio dalla linea dura adottata dall’Italia contro i «furbetti» del Coronavirus. Lo fa pubblicando sulla sua pagina Instagram un video che racchiude gli ammonimenti più duri degli amministratori locali italiani di varie regioni nei confronti di chi non rispetta le regole della quarantena contro la diffusione del Covid-19. Ad aprire la playlist degli sfoghi made in Italy, confezionata con tanto di sottotitoli in inglese, c’è il presidente della Regione Campania Vincenzo De Luca, che la scorsa settimana in una diretta facebook aveva avvisato: «Mi arrivano notizie che qualcuno vorrebbe preparare la festa di laurea. Mandiamo i carabinieri, ma li mandiamo con i lanciafiamme».

Nel video anche le immagini che ritraggono il sindaco di Bari, Antonio Decaro, intento nei giorni scorsi a girare per le strade della città per invitare con tono perentorio i passanti a tornare nelle loro abitazioni e a evitare assembramenti.



La top model riposta poi sul suo profilo il commento al video di, giornalista e scrittrice palestinese. «Amo gli italiani, il loro spirito, la loro creatività, l’anima, il coraggio, la passione e la compassione», scrive Jebreal.Ad intervenire in risposta al post della Campbell anche l’autrice del video, una giovane aspirate scrittrice italiana che vive a Londra. «Non ci posso credere - commenta - ho creato questa compilation due giorni fa perché ero annoiata e ora Naomi Campbell la riposta».