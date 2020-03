LEGGI ANCHE

«Se il Governo non interviene tra un mese e forse anche prima i Comuni inizieranno a crollare come birilli e sarà il caos nel Paese perché non potranno più fornire la necessaria assistenza e i servizi essenziali come ad esempio la raccolta rifiuti. Il Governo non metta all'ultimo posto i Comuni che sono avamposto della resistenza». A lanciare l'allarme è il sindaco di Napoli,, intervenuto in diretta a Canale 8. «Siamo in un'economia di guerra ed è il momento - ha aggiunto - che si affrontino una serie di questioni: la cancellazione del debito che tra l'altro per quanto riguarda Napoli risale ai tempi del terremoto del 1980 e all'emergenza rifiuti; istituire un fondo di liquidità di almeno un miliardo per tutti i Comuni così da poter ripartire; ridurre il fondo crediti di dubbia esigibilità perché i Comuni hanno fondi in cassa che non possono utilizzare perché ci cono vincoli assurdi che forse possono andare bene in tempo di pace ma ora siamo in guerra»., ha espresso l'auspicio che sia «solo una misura iniziale rispetto alla tragedia che è sotto gli occhi».