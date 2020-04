Coronavirus a Napoli, De Magistris: «Tamponi per tutti quelli che il 4 maggio tornano dal Nord»

LEGGI ANCHE

Tamponi per tutte le persone che giungono nella nostra città». È la richiesta che il sindaco di Napoli Luigi de Magistris rivolge «alle autorità sanitarie regionali» in vista del 4 maggio, giorno in cui, secondo «le notizie che ci arrivano», spiega de Magistris, «molte persone si sposteranno da Nord verso Sud».dal commettere «l'errore dell'8 marzo, quando senza controlli preventivi migliaia di persone sono scese nelle regioni meridionali e sono aumentati i contagi, perché il virus era già molto forte nelle regioni del Nord. Allora chiedo da sindaco di Napoli che, per le persone che giungono nella nostra città, siano fatti i tamponi dalle autorità sanitarie regionali: questo a tutela dell'interessato, dei suoi familiari e della comunità. Non rendiamo vani gli sforzi che il popolo italiano, nel nostro caso il popolo napoletano, ha fatto in tutti questi mesi. Tamponi per tutte le persone che si mettono in viaggio per raggiungere la propria residenza o il proprio domicilio», conclude de Magistris.