Mentre il coronavirus imperversa e i cittadini si autoorganizzano per sopperire alle mancanze del Comune di Napoli, come al Vasto dove hanno provveduto autonomamente alla sanificazione, ecco che arriva immancabile il video del sindaco Luigi de Magistris che promette che il Municipio finalmente si muoverà.

«Tra poco approveremo un'altra delibera per mettere - l'ennesimo annuncio - in campo altre misure a sostegno dei nostri cittadini». Nei giorni scorsi, il Comune ha varato una delibera con cui si differiscono i pagamenti di tributi, imposte per cittadini e attività produttive.

Nonostante le proteste dei cittadini e le iniziative autonome, de Magistris si vanta del programma di sanificazione fatto: «Ho chiesto uno sforzo ulteriore ad Asia e Napoli Servizi per implementare ancora di più i mezzi. State tranquilli perché arriveremo in tutta la città, in tutti i vicoli, in tutte le strade e le piazze e lo faremo anche dopo che l'emergenza sarà finita perché i mezzi ce li teniamo».



