Coronavirus a Napoli, l'appello di de Magistris: «Serve senso di responsabilità di tutti»

«L'improvvida uscita nella giornata di ieri di bozze non ufficiali del decreto, annunci prima che il decreto fosse efficace, non aver previsto immediate misure di polizia per rendere effettive le rigide prescrizioni, ha prodotto un'oggettiva spinta all'esodo, dalle zone rosse, verso sud con macchine, treni, autobus e aerei». Lo scrive su Facebook il sindaco di Napoli, Luigi de Magistris, in merito alle nuove misure previste dal governo per il contenimento della diffusione del coronavirus.

«Il controllo rigido va fatto a monte - sottolinea - Spetta allo Stato, attraverso i Prefetti, far rispettare i divieti, sanzionati penalmente. Come Amministrazione comunale e metropolitana siamo stati tra i primi a prevedere il lavoro da casa che implementeremo nei prossimi giorni. I servizi necessari per la vita della comunità non possono fermarsi - scrive ancora - E' una guerra che sono sicuro vinceremo anche grazie allo spirito di compattezza e solidarietà che questa città sa mettere in campo nei momenti difficili».



Il sindaco ringrazia «medici, infermieri, farmacisti, personale sanitario tutto, che stanno svolgendo un lavoro senza precedenti, con grandissima professionalità, competenza, abnegazione e umanità». «Visto che oggi è otto marzo, un pensiero in particolare alle donne in prima linea in lotta contro il virus - conclude - Con senso di responsabilità atteniamoci alle prescrizioni riducendo i rischi del contagio».