Coronavirus, Nino D'Angelo a Feltri: «I' so' terrone e voglio muri' terrone!»

Feltri dice che i meridionali sono inferiori? «Si vede -dice ridendo- che quel giorno aveva bevuto qualche bicchiere di vino in più o forse è un problema di età. I' so' terrone e voglio muri' terrone!», scherza. «Io ho vissuto sulla mia pelle questo pregiudizio sui napoletani - racconta - negli anni '80 ero proprio l'immagine del terrone. Voglio fare un applauso ai cittadini romani, napoletani, siciliani e calabresi! Sono stati tutti fantastici! Io li amo e li adoro. Tutto il sud Italia ha dimostrato di essere all'altezza dell'emergenza. Napoli oggi è all'apice del mondo nella medicina, abbiamo i medici migliori, peccato che non ci siano le strutture adeguate. Insomma - prosegue D'Angelo - abbiamo Non dimentichiamoci però che se siamo stati in grado di gestire il terremoto del 1980, siamo in grado di fare tutto».



«Non tutti i musicisti guadagnano come me! Ci sono gli elettricisti, quelli che scaricano gli strumenti e tanti altri. È tutta gente che guadagna uno stipendio e va aiutata. Anche il mondo dello spettacolo è in crisi, non parlo dei 'ricchi' ma dei 'normali' dello spettacolo. Spero che il Governo pensi anche a loro». Questo l'appello che Nino fa al Governo. «Anche loro vanno aiutati - ribadisce il cantautore napoletano - sono come gli operai che lavorano nelle fabbriche. Non è che nello spettacolo stiamo tutti bene. Intorno a Nino D'Angelo ad esempio - conclude - lavorano centinaia di persone!»

«È il Governo centrale che decide come ci dobbiamo comportare, non è che ognuno può fare come ca... gli pare! S. La verità e che loro (la Lega, ndr) devono andare sui giornali perché stanno perdendo consensi. Ora Salvini e vuole riaprire tutto ma così si rischia di giocare con la vita delle persone! Bisogna aprire ma piano piano ed è il Governo che deve decidere» dice l'ex caschetto biondo in merito alla gestione dell'emergenza Coronavirus da parte del Governo e sulla decisione dei governatori di alcune Regioni di riaprire alcune attività commerciali autonomamente. «Oggi ho postato sui social una mia foto con la mascherina -p rosegue il cantautore napoletano -Questi sono dei pazzi! In questa situazione di emergenza è normale commettere qualche errore ma penso che Conte stia gestendo bene questa pandemia che sta colpendo non solo noi ma tutto il mondo. Non vorrei essere nei panni del Governo!», conclude.